Швейцарський Credit Suisse виплатить США понад $5 мільярдів за угоди, які викликали кризу 2008 року

Другий за величиною банк Швейцарії Credit Suisse погодився виплатити 5,28 млрд доларів для врегулювання претензій американської влади, пов'язаних з продажем іпотечних цінних паперів напередодні фінансової кризи 2008 року, йдеться в релізі банку.

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"Credit Suisse оголосив сьогодні, що він досяг принципової угоди з міністерством юстиції США щодо бізнесу іпотечних цінних паперів, забезпечених житловою нерухомістю - бізнесу, який вівся протягом 2007 року", - йдеться в повідомленні, передає Прайм.

Банк виплатить цивільно-правове грошове стягнення в розмірі 2,48 млрд доларів. Ще 2,8 млрд отримають постраждалі споживачі протягом 5 років після досягнення угоди. Відзначається, що дана угода позбавить банк від можливих цивільних позовів з боку Мін'юсту.

Раніше найбільший німецький банк Deutsche Bank досяг угоди з американським міністерством юстиції про виплату штрафу в 3,1 млрд доларів для врегулювання претензій, пов'язаних з порушеннями під час торгівлі іпотечними паперами. На думку американської влади, ці порушення стали однією з причин світової фінансової кризи в 2008 році.

Credit Suisse заснований в 1856 році. У банку, який діє на території 50 країн, працює понад 47 тисяч осіб. За підсумками дев'яти місяців 2016 року банк отримав чистий збиток, що припадає на акціонерів, у розмірі 91 млн швейцарських франків (93,64 млн доларів за поточним курсом) проти прибутку роком раніше. Виручка групи за січень-вересень становила 15,142 млрд франків (15,6 млрд доларів), скоротившись на 23% в річному вираженні.