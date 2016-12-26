Націоналізований ПриватБанк обміняв облігації на майже $600 мільйонів на акції додаткової емісії

Націоналізований згідно з рішенням Кабінету міністрів найбільший банк України ПриватБанк" замінив зобов'язання за облігаціями на 595 мільйонів доларів перед спеціальною компанією (SPV, Великобританія) на акції додаткової емісії.

Про це йдеться в повідомленні власникам єврооблігацій "Приватбанку", опублікованому на сайті Національного банку України.

Нацбанк нагадав, що в обігу перебували випуски облігацій "Приватбанку" на 175 мільйонів доларів за ставкою 10,875% з погашенням у лютому 2018 року, на 200 мільйонів доларів за ставкою 10,25% з погашенням в січні 2018 року і облігації субординованого боргу на 220 мільйонів доларів за ставкою 11% з погашенням в 2021 році. Облігації було випущено спеціальною компанією (SPV), зареєстрованої у Великобританії, а надходження від їх розміщення "ПриватБанк" отримав у формі позики.

"У відповідності зі статтею 41.1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зобов'язання "Приватбанку" перед SPV в період здійснення тимчасової адміністрації були замінені на акції додаткової емісії банку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Також Нацбанк зазначив, що перехід банку в державну власність і припинення тимчасової адміністрації відбулися 21 грудня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 грудня прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

19 грудня Нацбанк надав націоналізованому "ПриватБанку" кредит рефінансування на 15 мільярдів гривень.

22 грудня Мінфін представив колективу банку нового голову правління Олександра Шлапака і оголосив про призначення нового спостережної ради фінустанови, до складу якого увійшли керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі Франсіс Маліж, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов, керуючий партнер інвесткомпанії Apollo Management Андреа Манетта, фінансист і автор реформи фінсектора в Ірландії Стівен Силиг, уповноважений з перспективним проектам "Нафтогазу" Сергій Алексєєнко, а також фінансист і автор програми реформування банківської системи Туреччини Енгін Акчакоча.