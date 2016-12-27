Рішення про подальшу долю ОПЗ буде прийнято до кінця тижня – Гройсман

Рішення про подальшу долю Одеського припортового заводу, приватизація якого виявилася безуспішною, буде прийнято до кінця поточного тижня, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я дав доручення, зараз цим займається перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. Вони провели кілька засідань робочої групи. Думаю, до кінця тижня він (Кубів – УНІАН) внесе пропозиції, які потрібно прийняти рішення, щоб врегулювати питання ОПЗ", – сказав Гройсман.

Раніше Кубів також заявив, що рішення щодо подальшої експлуатації заводу буде прийнято в найближчі дні з урахуванням всіх розрахунків і думок зацікавлених сторін.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Читайте такожКабмін вважає пріоритетним питання підтримки роботи ОПЗ - Гройсман

У поточному році завод двічі виставлявся на приватизацію, однак з різних причин обидві спроби продати завод провалилися. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 251 мільйона доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 500 мільйонів гривень – перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчується 31 грудня.

При цьому глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував зростання боргу заводу перед його холдингом до 1,5 мільярда гривень до кінця року. Разом з тим він не бачить економічних обґрунтувань передавати ОПЗ в управління "Нафтогазу" до розробки механізму погашення боргу підприємства.

Такої ж думки дотримується глава найбільшою газодобувної компанії України "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. За його словами, передача ОПЗ в управління "Нафтогазу" або його компанії – це не вирішення проблеми заводу, а лише перекладання проблеми на інші компанії.