Мінфін випустить ОВДП майже на 8 мільярдів для забезпечення кредиту Фонду гарантування

Міністерство фінансів України за дорученням уряду здійснить випуск облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 7,9 мільярда гривень для забезпечення кредиту Фонду гарантування вкладів.

Про це йдеться в постанові уряду №1003, прийнятому сьогодні на засіданні Кабміну.

"Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснить випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 7,941 мільярда гривень з терміном обігу до 15 років і ставкою доходу 10% річних в обмін на векселі, видані фондом на тих же умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою самого векселя", - йдеться в постанові.

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Як зазначається, випуск паперів буде здійснено в рамках норм Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік".

Раніше Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити випуск 15-річних облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 116,8 мільярда гривень під 10,5% річних для докапіталізації найбільшого в Україні банку "ПриватБанк", націоналізованого за рішенням уряду. Сьогодні, 28 грудня, Кабмін дозволив Мінфіну прив'язати половину паперів до курсу долара і знизити процентну ставку по них до 6% з 10,5%.