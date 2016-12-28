Мінфін у першому кварталі 2017 року не розміщуватиме валютні ОВДП

Міністерство фінансів України в першому кварталі 2017 року планує провести 12 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), поки не плануючи розміщення валютних паперів.

Згідно з графіком на сайті міністерства, аукціони будуть проводитися традиційно по вівторках, в тому числі 10, 17, 24 та 31 січня, 7, 14, 21 і 28 лютого, 7, 14, 21 і 28 березня.

На кожному з аукціонів Мінфін планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців.

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Крім того, двічі на місяць у січні та лютому і тричі - у березні заплановано розміщення паперів у національній валюті термінами обігу 2-3 роки.

Плани з розміщення валютних облігацій у графіку Мінфіну не позначені.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін в четвертому кварталі поточного року планував розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також 2, 3 і 5 років, і валютних облігацій терміном обігу від 17 до 24 місяців.