Покупець Костянтинівської ГЕС перерахував до держбюджету 64 мільйони за приватизацію енергооб'єкта

Покупець Костянтинівської гідроелектростанції (Миколаївська область) київська компанія "Альтген" перерахувала в державний бюджет 64 мільйонів гривень за договором купівлі-продажу енергооб'єкта з Фондом державного майна України.

Про це повідомила прес-служба фонду.

"Альтген", покупець Костянтинівської ГЕС, в повному обсязі перерахував кошти за об'єкт приватизації до державного бюджету", - зазначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 24 листопада на аукціоні продав столичної компанії "Альтген" Костянтинівську ГЕС за 64 мільйонів гривень, що в 4,6 рази більше від стартової ціни об'єкта. У торгах брали участь 16 інвесторів.

Компанія "Альтген" створена в 2015 році в Києві. Основним видом діяльності є виробництво електроенергії.

Костянтинівська ГЕС входить до складу структури енергопостачання "Миколаївобленерго".