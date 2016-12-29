Нацбанк монетизував ОВДП для капіталізації Приватбанку майже на 26 мільярдів

Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації "Приватбанку" після його переходу у державну власність.

Як повідомляється на сайті регулятора, з цією метою вчора, 28 грудня, НБУ купив ОВДП на 25,8 мільярда гривень.

При цьому Нацбанк підкреслює, що кошти від продажу ОВДП в основному були направлені на погашення заборгованості "Приватбанку" перед регулятором за кредитами рефінансування, у зв'язку з чим вони не будуть використані на покриття відтоків за депозитами з банку і не матимуть значного впливу на валютний ринок і рівень інфляції.

Також Нацбанк запевняє, що інформація про те, що відтік депозитів з "Приватбанку" провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності.

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Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Після рішення про націоналізацію Національний банк надав націоналізованому "ПриватБанку" кредит рефінансування на 25 мільярдів гривень.