Нацкомісія анулювала ліцензію Східно-Європейській фондовій біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на ведення професійної діяльності Східно-Європейській фондовій біржі за заявою самого організатора торгів.

Про це повідомила прес-служба комісії.

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"Прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку Східно-Європейській фондовій біржі", - повідомили в комісії.

Довідка УНІАН. Східно-Європейська фондова біржа створена в листопаді 2007 року. Засновниками біржі є 21 торговець цінними паперами. Для забезпечення діяльності біржі в ринкових умовах був сформований статутний фонд грошовими коштами в розмірі 50 мільйонів гривень.