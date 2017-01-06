Китай дозволив іноземним компаніям відкривати приватні інвестфонди в країні

Китай дозволив іноземним компаніям відкривати на території країни приватні інвестиційні фонди, повідомляє Reuters з посиланням на нові правила реєстрації таких фондів, опубліковані Китайською асоціацією керуючих активами (Asset Management Association of China, AMAC).

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«Нові правила роз'яснюють кілька пунктів, які раніше заважали іноземним фондовим менеджерам (відкривати інвестфонди в Китаї — ред.), і зараз Китай повністю відкритий для цього на технічному рівні», — розповів голова аналітичного відділу консалтингової компанії Z-Ben Advisors Іван Сі.

У той же час, іноземні компанії з управління активами зможуть проводити операції лише через китайські системи.