Yahoo змінить назву після завершення угоди з Verizon

Про це повідомляється в доповіді комісії з цінних паперів і бірж США, передає republic.ru.

Після угоди компанія буде перейменована в Altaba Inc. The Verge припускає, що це стосується назви холдингу, а не самого бренду Yahoo.

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Шість членів ради директорів заявили про свій намір залишити свої посади, зазначається в повідомленні. Серед них генеральний директор Yahoo Марісса Майєр, а також засновник компанії Девід Філо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в разі відходу Майєр, вона може отримати вихідну допомогу в розмірі $55 млн. Проте, як писало видання Business Insider, після оголошення про домовленості з Verizon гендиректор розіслала співробітникам Yahoo лист, де розповіла про свої плани залишитися.

Нагадаємо, про те, що американська телекомунікаційна компанія Verizon Communications Inc. домовилася про угоду щодо купівлі Yahoo за 4,8 мільярда доларів стало відомо в липні 2016 року.