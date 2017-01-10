Суд скасував арешт столичного ТРЦ Gulliver

Про це повідомляє прес-служба БФК Gulliver.

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«27 грудня 2016 року Апеляційним судом міста Києва було задоволено апеляційну скаргу ТОВ «ТРИ О» (БФК Gulliver) на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про накладення арешту на БФК Gulliver, яку публікував на своїй сторінці у facebook Генеральний прокурор України. Повний текст ухвали апеляційного суду ТОВ «ТРИ О» отримало 5 січня 2017 року», - зазначають у повідомленні.

Так, у своїй ухвалі апеляційний суд зазначає, що перевіривши доводи клопотання прокурораз приводу наявності підстав для накладання арешту на БФК Gulliver та дослідивши додані до нього матеріали, апеляційний суд вважає висновки Шевченківського районного суду безпідставними.Як зазначено в ухвалі, прокурором та слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що діяльність ТОВ «ТРИ О» (ТРЦ Gulliver) пов’язана з ПАТ «Банк Михайлівський» або ТОВ «Екосіпан». Дані, які вказували б на незаконність таких відносин в матеріалах справи відсутні, і прокурором в судовому засідання не наведено. Також відсутні жодні доводи чи докази того, що комплексGulliver, на який було накладено арешт, міг би бути використаний як речовий доказ у справі щодо розкрадання коштів «Банку Михайлівського». Тобто, окрім думки прокурора та викладу фактичних обставин справи щодо «Банку Михайлівський» клопотання прокурора не містило жодних доводів чи доказів на обґрунтування його позиції. Що саме послужило підставою вважати цей комплекс речовим доказом, як і підстав для підозри у незаконності набуття комплексу у власність прокурор не зазначив.

Як відзначає генеральний директор ТОВ «ТРИ О» (БФК Gulliver) Ірина Круппа: «Накладання арешту було грубим порушенням права власності, яке нам довелось захищати згідно законодавства України. 14 листопада для нас було великою несподіванкою дізнатись про таку новину зі сторінок фейсбуку та преси. Однак весь цей час ми працювали, захищали, відстоювали свою репутацію тадоводили, що ТОВ "ТРИ О" (БФК Gulliver) не має ніякого відношення ні до банку«Михайлівський», ні до «Екосіпану». Ми сподіваємося, що Gulliver більше не буде фігурувати у надуманій справі щодо розкрадання коштів «Банку Михайлівського», а право власності ТОВ «ТРИ О» на цей комплекс не піддаватиметься сумніву, адже в суді доведено, що воно було набуто задовго до створення банку Михайлівський, а тому доводи, що майно набуте в наслідок неправомірної діяльності є безпідставними. Унікальний багатофункціональний комплекс, який розташований у самому центрі Києва, продовжує працювати та забезпечує робочими місцями понад 5 тисяч людей».

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив в Facebook, що суд наклав арешт на столичний торговельно-розважальний центр "Гулівер".