Кабмін обмежив повноваження правління "Нафтогазу"

17:29, 10 січня 2017
Фондовий ринок
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Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка передбачає обмеження повноважень правління компанії на користь наглядової ради.

Фото УНІАН


 

Про це йдеться в постанові уряду № 1044 від 14 грудня 2016 року.

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Згідно з документом, до виключної компетенції наглядової ради тепер належить попереднє узгодження рішень правління щодо діяльності компаній, акціонером яких є «Нафтогаз» («Укртрансгаз», «Укргазвидобування», «Укртранснафта»), в тому числі рішень щодо призначення або усунення керівників і всіх членів правлінь дочірніх компаній. 

Крім того, керівники всіх дочірніх компаній «Нафтогазу» тепер в обов'язковому порядку включаються до складу правління холдингу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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