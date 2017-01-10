Кабмін обмежив повноваження правління "Нафтогазу"





Про це йдеться в постанові уряду № 1044 від 14 грудня 2016 року.

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Згідно з документом, до виключної компетенції наглядової ради тепер належить попереднє узгодження рішень правління щодо діяльності компаній, акціонером яких є «Нафтогаз» («Укртрансгаз», «Укргазвидобування», «Укртранснафта»), в тому числі рішень щодо призначення або усунення керівників і всіх членів правлінь дочірніх компаній.

Крім того, керівники всіх дочірніх компаній «Нафтогазу» тепер в обов'язковому порядку включаються до складу правління холдингу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.