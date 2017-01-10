Бразильська нафтова держкорпорація Petrobras розмістила облігації на $4 мільярди

Бразильська нафтова держкорпорація Petroleo Brasileiro SA продала облігації на суму 4 млрд доларів, що вдвічі більше запланованого, на тлі високого попиту з боку зарубіжних інвесторів.

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Компанія розмістила облігації двома траншами по 2 млрд доларів. Перший транш повинен бути погашений в січні 2022 року, річна прибутковість облігацій становить 6,125%. Другий транш буде погашений в січні 2027 року, річна прибутковість дорівнює 7,375%, пише Прайм.

За словами інформованого джерела, попит з боку інвесторів перевищив 20 млрд доларів, що дозволило компанії знизити раніше заявлену ставку прибутковості.

Частина коштів буде спрямована на викуп непогашених облігацій Petrobras на суму до 2 млрд доларів. Термін погашення цих облігацій настане в період між січнем 2019 року і березнем 2020 року. Надлишок коштів буде спрямовано на загальні корпоративні потреби, зазначила Petrobras.

Організацією емісії займалися Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, HSBC Securities Inc., Itau BBA і Morgan Stanley.