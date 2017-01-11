Американський індекс NASDAQ оновив рекорд на очікуванні прес-конференції Трампа

Основні фондові індекси США у вівторок не продемонстрували єдиної динаміки, однак NASDAQ знову оновив рекорд на тлі очікування інвесторами сезону корпоративних звітів та прес-конференції обраного президента країни Дональда Трампа, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,16% - до 19855,53 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ піднявся на 0,36%, до 5551,82 пункту, а індекс широкого ринку S&P 500 не змінився і становив 2268,90 пункту, пише Прайм.

11 січня відбудеться перша прес-конференція Трампа з моменту перемоги на виборах, а його інавгурація відбудеться 20 січня. Заявлена Трампом раніше бюджетно-податкова політика передбачає введення нових заходів стимулювання економіки, зокрема, збільшення бюджетних видатків та скорочення податків, що має сприяти прискоренню інфляції і швидшому підвищенню ставок ФРС США.

Інвестори також очікують перших фінансових звітностей американських компаній – цього тижня показники представлять такі великі банки, як JPMorgan, Bank of America і Wells Fargo.