Фонд держмайна вирішив приватизувати Чорноморське морське пароплавство

Фонд державного майна України (ФДМУ) прийняв рішення виставити на приватизацію судноплавну компанію Чорноморське морське пароплавство, йдеться в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

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Первинна вартість основних засобів підприємства станом на 30 вересня минулого року становила 180,5 млн грн, а залишкова – 83,2 млн грн.

Також Фонд держмайна вирішив приватизувати «Устьдунайводшлях».

При цьому в «Відомостях приватизації» відсутня інформація про термінита умови конкурсів з приватизації цих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, у 2016 році від приватизації ФДМУ повинен був направити в бюджет 17,1 млрд грн. Однак надходження від продажу держмайна минулого року становили близько 330 млн грн.

Велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявку жоден інвестор.

Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.