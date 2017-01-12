Американський індекс NASDAQ п'ятий день поспіль оновлює рекорди

Основні фондові індекси США в середу зросли, NASDAQ п'ятий день поспіль досяг історичного максимуму – інвестори перетравлюють підсумки першої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,5% — до 19954,28 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ піднявся на 0,21% — до 5563,65 пункту, а індекс широкого ринку S&P 500 на 0,28% — до 2275,32 пункту, пише РИА Новости.

У середу відбулася перша з моменту перемоги на президентських виборах прес-конференція Трампа. Під час свого виступу обраний президент висловив надію, що компанії General Motors, Ford і деякі інші збережуть робочі місця в США, і пообіцяв стати "найкращим творцем робочих місць".

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Трамп також пообіцяв ввести зміни в регулювання фармацевтичної промисловості, знизити витрати на програму військових літаків і почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою. За його словами, Мексика компенсує США вартість стіни, однак малоймовірно, що це буде прямий платіж.

"Легка частина для адміністрації Трампа зроблена. Тепер слова повинні перетворитися на конкретні справи і політику. Швидкість, більш конкретні дії щодо пом'якшення регулювання і податкова реформа будуть задавати напрямок ринків", — вважає старший економічний стратег Capitol Securities Management Кент Енджелкі, якого цитує агентство MarketWatch.