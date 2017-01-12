Акції Fiat впали на 18% на підозрах про заниження викидів

Зокрема, автовиробник встановив програмне забезпечення, яке занижує показники шкідливих викидів в атмосферу в автомобілях Ram 1500 і Jeep Grand Cherokee, повідомляє republic.ru з посиланням на Bloomberg.

Це стало найбільшим падінням вартості акцій автомобільного виробника з жовтня 2014 року, відзначає видання.

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Раніше Агентство з захисту навколишнього середовища США направило повідомлення Fiat Chrysler про те, що вона порушує закон про чисте повітря. Мова йшла про автомобілі 2014-2016 років випуску, оснащені дизельним двигуном. Звинувачення пред'явлено не було, а в агентстві відзначили, що продовжують досліджувати програмне забезпечення в автомобілях Fiat.

У заяві компанії зазначається, що дизельні автомобілі компанії відповідають всім необхідним вимогам. Fiat висловив готовність працювати з Агентством по захисту навколишнього середовища.

У травні 2016 року Міністерство транспорту Німеччини заявило про перевищення рівня викидів двоокису вуглецю в автомобілях Fiat. Зазначалося, що на цих автомобілях було встановлено те ж програмне забезпечення, що й на Volkswagen. Це призвело до падіння вартості акцій на 5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що італійсько-американський автовиробник Fiat Chrysler має намір інвестувати мільярд доларів у переобладнання двох власних заводів в США.