Moody's дав прогноз по країнах СНД: у Білорусі в 2017 році будуть найгірші показники

Зростання економік всіх країн СНД у 2017 році має дещо прискоритися порівняно з 2016 роком, і лише економіка Білорусі знову покаже скорочення. Такий висновок міститься в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's щодо дев'яти країн СНД, передають "Білоруські новини".

«Уряди країн СНД впоралися з шоком нафтових цін, використовуючи перевірені методи, такі як введення плаваючого валютного курсу і посилення грошової та фіскальної політики. Це допомогло пом'якшити наслідки падіння цін на нафту і дозволить більшості країн СНД показати деяке поліпшення економіки в 2017 році, - відзначає старший віце-президент Moody's Крістін Ліндоу. - Однак макроекономічний прогноз залишається слабким, і ризики зниження кредитоспроможності все ще домінують».

Читайте такожЗовнішня торгівля України: у пошуках нових ринків та партнерівЗростання економік всіх країн СНД у 2017 році має дещо прискоритися порівняно з 2016 роком. Moody's прогнозує, що темпи зростання в регіоні підвищуться з 1% у 2016 році до 2% у 2017 року і до 3% в 2018 році. Деяке підвищення цін на нафту, ймовірно, дозволить урядам країн - експортерів нафти допустити певні послаблення в бюджетній і грошовій політиці, а в країнах - імпортерах нафти буде відзначатися деяке збільшення припливу грошових переказів.

Moody's прогнозує, що після двох років рецесії Росія, чия економіка незрівнянно більше економік інших країн СНД, в 2017 році покаже позитивне, хоча все ще скромне, зростання ВВП на рівні 1%. «Тільки економіка Білорусі, як очікується, знову покаже скорочення в 2017 році», - відзначає Moody's.

У довгостроковій перспективі очікується, що темпи зростання економік країн СНД залишаться невисокими, і це буде ключовим стримуючим фактором для їх суверенних рейтингів.

У січні-листопаді 2016 року білоруський ВВП знизився на 2,7%. При цьому офіційний прогноз на 2016 рік, затверджений у грудні 2015-го, передбачав зростання ВВП на 0,3%.

За прогнозами білоруської влади, ВВП Білорусі в 2017 році виросте на 1,7%.