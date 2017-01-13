Учасників фондового ринку оштрафували за маніпулювання на 5,4 мільйона

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в 2016 році оштрафувала професійних учасників за маніпулювання з цінами фінансових інструментів на загальну суму 5,44 млн грн, що на 23,6% більше даного показника в 2015 році. Про це повідомила прес-служба регулятора.

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Згідно з повідомленням, всього минулого року за фактами маніпулювання НКЦПФР прийняла рішення щодо 84 відкритих справ.

Також регулятор минулого року позбавив ліцензії за маніпулювання 8 торговців.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів в 2015 році оштрафувала професійних учасників за маніпулювання на загальну суму 4,4 млн грн.

У 2015 році регулятор відкрив 584 виробництва за адміністративними справами. За результатами судового розгляду справ суди першої інстанції прийняли 556 рішень на користь НКЦПФР, 31 рішення – на користь суб'єктів фондового ринку.