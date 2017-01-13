Найбільша в світі інвесткомпанія BlackRock скоротила прибуток

Чистий прибуток найбільшої в світі інвесткомпанії BlackRock, що управляє активами на 5,1 трлн доларів, за підсумками 2016 року знизився на 5,4% порівняно з 2015 роком і становив 3,17 млрд доларів, йдеться в прес-релізі компанії.

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Прибуток на акцію, що припадає на акціонерів інвесткомпанії, становив 19,04 долара проти 19,79 долара в 2015 році. Виручка зменшилась на 2,15% - до 11,155 млрд доларів, повідомляє Прайм.

За підсумками четвертого кварталу чистий прибуток BlackRock становив 851 млн доларів, що на 2,07% нижче показника за аналогічний період 2015 року. Прибуток на акцію становив 5,13 долара, збільшившись з показника за четвертий квартал 2015 року в 5,11 долара. Експерти очікували індикатор на рівні 5,02 долара за акцію. Виручка слабо зросла всього на 0,94%, і опинилася на рівні 2,890 млрд доларів.

За словами голови ради директорів і генерального директора компанії Лоренса Фінка, слабкі фінансові показники пов'язані з сильним зміцненням американської валюти після президентських виборів у США і через глобальну невизначеність. "Інвестори переглядають свій підхід до активного управління і розподілу активів та портфеля з нерухомості", - наводяться в повідомленні його слова.