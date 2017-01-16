Moody's заплатить в США понад $860 мільйонів штрафів за хибні рейтинги на початку кризи-2008

Одне з найповажніших рейтингових агентств світу Moody's заплатить загалом 864 мільйона доларів США штрафів. Саме таку суму виплат узгодили під час переговорів між керівництвом агентства та міністерством юстиції США й представниками 21-го штату, повідомила прес-служба американського мінюсту, передає «Німецька хвиля».

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Зазначається, що 437,5 мільйона доларів підуть на рахунок міністерства юстиції США, а 426,3 мільйона доларів - окремим штатам. Штрафними санкціями влада США покарала агентство за помилкову оцінку цінних паперів на ринку нерухомості Сполучених Штатів, що мала місце до початку фінансової кризи 2008 року.

Мінюст США звинуватив рейтингарів у тому, що вони надавали занадто високі рейтинги вкрай ризикованим цінним паперам, які почасти підкріплювалися проблемними іпотечними кредитами. У такий спосіб клієнтів спонукали купувати цінні папери, про високі ризики яких вони не здогадувались. Саме такі цінні папери були однією з першопричин краху на ринку нерухомості США та фінансової кризи 2008 року, вважають у мінюсті США, передає інформагенція AFP.

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У повідомленні зазначається, що рейтингове агентство не лише сплатить штрафи, а й змушене визнати свою хибну поведінку. Тож у майбутньому аналітики агентства значно обережніше поводитимуться під час визначення рейтингів цінних паперів.

2015 року влада США наклала 1,37 мільярда доларів штрафу на інше велике рейтингове агентство Standard and Poor's.