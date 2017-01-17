Шалений попит: Prozorro підписала контракти на тестування понад 50 торгових майданчиків

Система Prozorro.Продаж уклала контракти з більш ніж 50 електронними торговими майданчиками на їх тестування перед підключенням до системи продажу майна неплатоспроможних банків.

Про це повідомив проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв на своїй сторінці в Facebook.

«Відверто кажучи, попит шалений, перевищив всі наші очікування. Всього вже підписано понад 50 контрактів на доступ до тестування», - написав він.

Читайте такожНБУ оприлюднив дані з очищення банківської системи за 3 рокиЗа словами Соболєва, всі майданчики, які працювали в системі Prozorro.Продаж в 2016 році (11 штук), вже пройшли всі необхідні тести, а ще 25 майданчиків проходять тестування в порядку живої черги.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про використання з 1 січня 2017 року системи Prozorro.Продаж, побудованої за принципом однойменної системи державних закупівель, для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування вкладів становить близько 440 млрд грн. Фонд планує виручити в результаті управління активами цих банків у поточному році 7,5 млрд грн.