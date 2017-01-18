Австралія продала рекордний обсяг облігацій

Уряд Австралії розмістило облігації з терміном погашення в грудні 2021 року на 9,3 мільярда австралійських доларів (7 мільярдів доларів), що стало найбільшим в історії країни випуском бондів, повідомляє "Вести Экономика".

"За даними агентства Bloomberg, попит серед інвесторів на облігації Австралії був високим, незважаючи на сумніви з приводу вищого кредитного рейтингу країни та здатності уряду впоратися з бюджетним дефіцитом. Прогноз S&P Global Ratings за рейтингом Австралії є "негативним" з липня", - йдеться в повідомленні.

Прибутковість нових облігацій склала 2,24%, уточнило Австралійське агентство фінансового управління (AOFM). Цей випуск затьмарив розміщення агентством 30-річних облігацій на 7,6 мільярда австралійських доларів у жовтні. Агентство також викуповує бонди з терміном погашення у липні 2017 року на 655 мільйонів австралійських доларів і бонди з погашенням в січні 2018 року на 2,41 мільярда австралійських доларів у поєднанні з цією угодою.

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Продаж облігацій з погашенням в 2021 року - це "дуже вдала угода" як для покупців, так і для уряду Австралії, констатував стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Мартін Веттон.

"Ця частина кривої на інших ринках стабілізувалася, розпродаж припинилася", - додав експерт.

Продаж передувало відновлення попиту на боргові папери. Дохідність трирічних бондів знизилася знизилася після того, як досягла 2,07% в грудні на тлі розпродажу на світовому ринку облігацій. Прибутковість знизилася на 1 базисний пункт до 1,97% в 16:22 у середу в Сіднеї.