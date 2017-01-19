Розплата за кризу-2008: швейцарський Credit Suisse виплатить США $5,3 мільярда в "іпотечній справі"

Міністерство юстиції США досягло остаточної угоди з другим за величиною банком Швейцарії Credit Suisse про виплату 5,28 мільярдів доларів для врегулювання претензій, пов'язаних з порушеннями під час торгівлі іпотечними паперами, йдеться в повідомленні відомства, передає Прайм.

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Банк виплатить цивільно-правове грошове стягнення в розмірі 2,48 мільярда доларів, ще 2,8 мільярда отримають постраждалі споживачі. Відзначається, що дана угода позбавить банк від можливих цивільних позовів з боку Мін'юсту.

"Угода підкреслює, що міністерство юстиції буде притягати до відповідальності установи, які відповідальні за фінансову кризу 2008 року. Credit Suisse зробив помилкові і безвідповідальні заяви про іпотечні цінні папери, що призвело до втрати мільярдів доларів і негативно позначилося на житті простих американців", - наводяться в релізі слова генерального прокурора Лоретти Лінч.

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В ході розслідування Мін'юсту були виявлені порушення банку при торгівлі іпотечними паперами в 2005-2007 роках. Зокрема, банк надавав інвесторам неправдиву інформацію щодо іпотечних паперів. На думку американської влади, ці порушення стали однією з причин світової фінансової кризи в 2008 році.

Credit Suisse заснований в 1856 році. У банку, який діє на території 50 країн світу, працюють понад 47 тисяч осіб.