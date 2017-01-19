Росія збільшила вкладення в держоблігації США на $12 мільярдів

Інвестиції Російської Федерації в цінні папери США в листопаді 2016 року зросли порівняно з жовтнем на $12 млрд - до $86,6 млрд, повідомляє Мінфін США в своїй щомісячній доповіді.

Читайте такожКитай перестав бути найбільшим кредитором США - обігнала Японія

Таким чином, зростання вкладень у цінні папери американського уряду становило 12%. Росія піднялася на 16 місце за інвестиціями в папери США, в жовтні вона була на 18 сходинці, пише Прайм.

Порівняно з листопадом 2015 року, в листопаді 2016 Росія скоротила вкладення на $1,4 млрд (що становить 1,6%).

На першому місці за інвестиціями в американські цінні папери, як і раніше, Японія: $1,109 трлн. За нею йде Китай - $1,049 трлн та Ірландія - $275,2 млрд.

Вкладення в папери Казначейства США усіма країнами в листопаді становили $5,94 трлн. Це мінімальний показник з 2014 року і на $96,1 млрд менше, ніж у жовтні 2016 року.