Порошенко закликав західні компанії брати участь у приватизації в Україні

16:16, 19 січня 2017
Фондовий ринок
113

Президент України Петро Порошенко закликав західні компанії брати активну участь у приватизаційних процесах в Україні.

president.gov.ua

Як повідомили в прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав в ході зустрічі з керівниками найбільших світових компаній в рамках роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Згідно з повідомленням, учасниками зустрічі стали Лакшмі Міттал - голова компанії ArcelorMittal, яка володіє комбінатом "Арселорміттал Кривий Ріг" - одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, а також Девід Макленнан - генеральний директор компанії Cargill, що реалізує низку інфраструктурних і виробничих проектів в Україні.

В ході зустрічі Міттал підкреслив, що Україна демонструє значний прогрес в сфері адміністрування податків та повернення ПДВ.

Читайте такожПриватизація принесла бюджету всього 84 мільйони від очікуваних 17 мільярдів на кінець року

"Ми відчуваємо реальні зміни в Україні", - цитує Міттала прес-служба Порошенка.

У свою чергу, Макленнан відзначив поліпшення ділового клімату та висловив готовність Cargill до подальшого розвитку співробітництва з Україною.

Як повідомляв УНІАН, влада України розраховує в 2017 році закріпити позитивну динаміку розвитку економіки і розглядають в якості основ росту розвиток експорту та залучення інвестицій.

Зокрема, за прогнозами уряду, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2017 році може скласти 3-5 мільярдів доларів. У 2016 році обсяг прямих іноземних інвестицій становив близько 2,7 мільярда доларів. Одним із способів залучення коштів уряд розглядає процес приватизації держактивів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#приватизація