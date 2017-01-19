Порошенко закликав західні компанії брати участь у приватизації в Україні

Як повідомили в прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав в ході зустрічі з керівниками найбільших світових компаній в рамках роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Згідно з повідомленням, учасниками зустрічі стали Лакшмі Міттал - голова компанії ArcelorMittal, яка володіє комбінатом "Арселорміттал Кривий Ріг" - одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, а також Девід Макленнан - генеральний директор компанії Cargill, що реалізує низку інфраструктурних і виробничих проектів в Україні.

В ході зустрічі Міттал підкреслив, що Україна демонструє значний прогрес в сфері адміністрування податків та повернення ПДВ.

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"Ми відчуваємо реальні зміни в Україні", - цитує Міттала прес-служба Порошенка.

У свою чергу, Макленнан відзначив поліпшення ділового клімату та висловив готовність Cargill до подальшого розвитку співробітництва з Україною.

Як повідомляв УНІАН, влада України розраховує в 2017 році закріпити позитивну динаміку розвитку економіки і розглядають в якості основ росту розвиток експорту та залучення інвестицій.

Зокрема, за прогнозами уряду, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2017 році може скласти 3-5 мільярдів доларів. У 2016 році обсяг прямих іноземних інвестицій становив близько 2,7 мільярда доларів. Одним із способів залучення коштів уряд розглядає процес приватизації держактивів.