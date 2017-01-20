Аргентина розмістила на міжнародному борговому ринку облігації на $7 мільярдів

Аргентина розмістила на міжнародному борговому ринку облігації на $7 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів республіки, передає ТАСС.

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"Попит на аргентинські облігації значно перевершив очікування. Шість банків, які брали участь у випуску, - BBVA, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan і Santander - прийняли замовлення на $22 млрд, тобто в три рази більше того, що в результаті схвалила держава", - йдеться в заяві.

За даними Мінфіну, Аргентина розмістила п'ятирічні облігації на $3,25 млрд і 10-річні - на $3,75 млрд. Середня процентна ставка становила 6,3%. Як зазначає відомство, у квітні 2016 року Аргентина розмістила цінні папери під 7,2%.

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"Ми дуже задоволені результатом випуску, оскільки нам вдалося значно знизити вартість фінансування", - наводить прес-служба слова міністра фінансів Луїса Капуто. На його думку, попит на аргентинські облігації "підтверджує, що інвестори впевнені, що уряд здатний взяти під контроль інфляцію та надати імпульс економічному зростанню".

Минулого тижня Капуто повідомив, що в найближчі дні Аргентина має намір випустити облігації на $3-5 млрд на міжнародному борговому ринку і ще на $1-2 млрд в еквіваленті на внутрішньому. Тоді він також зазначив, що всього до кінця року для фінансування бюджетних витрат Буенос-Айрес має намір виручити $10 млрд на міжнародному ринку і $14 млрд на внутрішньому.