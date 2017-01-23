Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах за рік скоротився на 17%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах в 2016 році знизився на 17,2% – до 236,95 млрд грн з 286,21 млрд грн в 2015 році, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Обсяг торгів державними облігаціями становив 211,3 млрд грн, або 89,2% від загальної суми контрактів, укладених на біржах минулого року. Порівняно з 2015 роком обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився на 16,6%.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді становив 2,2 млрд грн, що в 2,6 раза менше, ніж у 2015 році.

Сума контрактів за операціями з облігаціями підприємств за 2016 рік знизилася на 30,9% порівняно з 2015 роком – до 9,4 млрд грн.

За минулий рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 232,41 млрд грн, що на 56,5% більше, ніж у 2015 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій у 2016 році зріс на 71,2% порівняно з 2015 роком – до 209,36 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% – до 290,8 млрд грн з 619,7 млрд грн в 2014 році.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 млрд грн, що на 24% менше, ніж у 2014 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 млрд грн.