Індекс Української біржі UX досяг максимального значення з жовтня 2015 року

Індекс Української біржі UX в ході торгів у понеділок, 23 січня, станом на 15:13 показує максимум з жовтня 2015 року, досягнувши показника 869,04 пункту, йдеться на сайті біржі.

На думку керуючого фондами інвестиційної компанії "Універ" Михайла Грицько, такий динаміці сприяють позитивні макроекономічні прогнози на 2017 рік ключових міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

"Це відповідає покращенню економіки. Світовий банк, МВФ і наші аналітики прогнозують збільшення ВВП в 2017 році до 2,5%", - сказав він.

Також зростання індексу сприяє інформація про швидкому отриманні чергового траншу від МВФ.

Крім того, на думку експерта, зростання індексу сприяють хороші фінансові показники "Райффайзен Банку Аваль" і "Центренерго", акції яких знаходяться в індексному кошику UX.

Станом на 15:13 вартість акцій "Райффайзен Банку Аваль" у порівнянні з ціною акцій на закриття ринку 20 січня виросла на 0,7%, а "Центренерго" - на 2,02%.

Читайте такожУкраїнська біржа торгуватиме ф'ючерсами нафти і кріптовалюти Bitcoin

"Новини "Райффайзен Банку Аваль" в 2016 році були хороші: ЄБРР увійшов в капітал банку, непогана статистика по прибутку... теоретично можуть бути дивіденди близько 2-3 копійок на акцію – це суттєво. Також "Центренерго" показало хорошу прибуток після зміни керівництва – за 9 місяців більше 1 мільярда гривень", - сказав Грицько.

На думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, індекс Української біржі може продовжувати зростати ще тривалий час, оскільки в доларовому еквіваленті після девальвації гривні він ще не досяг докризових показників.

"Це може тривати досить довго, тому як індекс впав у десятки разів в доларовому вираженні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за 2016 рік виріс на 16,64% - до 795,84 пункту.

Індекс Української біржі включає акції "Райффайзен Банку Аваль", "Мотор Січі", "Центренерго", "Укрнафти", "Донбасенерго".