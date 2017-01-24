Угоду зі злиття Yahoo з Verizon відклали через витік даних користувачів

Про це представники Yahoo повідомили у звіті за 2016 рік, передає РБК.

Читайте такожYahoo змінить назву після завершення угоди з Verizon

Спочатку угода повинна була бути закрита в першому кварталі, але через розгляди після витоку даних користувачів Yahoo її перенесли. У звіті компанії йдеться, що на ліквідацію наслідків хакерських атак вона вже витратила близько $10 млн. Зараз Yahoo намагається «в найкоротші терміни» підготуватися до угоди.

Про майбутню угоду стало відомо в липні 2016 року. В результаті злиття повинен з'явитися холдинг, щомісячна аудиторія якого буде перевищувати 1 млрд осіб. Під контроль Verizon перейдуть, зокрема, сервіс електронної пошти Yahoo Mail, сервіс відеореклами BrightRoll, сервіс аналітики мобільних додатків Flurry, рекламний сервіс Gemini і ряд інших сервісів, об'єднаних інтернет-порталом Yahoo. На ці інтернет-активи Verizon витратить $4,83 млрд. Yahoo при цьому збереже свою частку в Alibaba Group.

У вересні 2016 року Yahoo підтвердила викрадення даних 500 млн облікових записів користувачів в результаті хакерської атаки в 2014 році. Хакерам стали відомі імена користувачів, їхні адреси електронної пошти, номери телефонів, а також логіни та паролі.