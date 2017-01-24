Американський фондовий ринок і долар знизилися на фоні перших кроків Трампа

Американський фондовий ринок завершив торги понеділка зниженням основних індексів, оскільки перші кроки Дональда Трампа на посту президента США показали його прихильність протекціоністській політиці, давши інвесторам привід переосмислити післявиборче ралі.

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Трамп в понеділок формально вивів США з договору про Транстихоокеанське партнерство (ТТП), дистанціонувавши Америку від її азіатських союзників. Він також сказав, що має намір переглянути Північноамериканську угода про вільну торгівлю (НАФТА).

"Інвестори насправді намагаються оцінити, як будуть виглядати потенційні наслідки або вплив підходу Трампа до торгівлі, економіки, оподаткування та регулювання", - сказав Пітер Кенні, головний стратег Global Markets Advisory Group в Нью-Йорку, повідомляє Рейтер.

Раніше в понеділок Трамп зустрівся в Білому домі з представниками великих американських компаній, пообіцяв їм ослаблення регулювання діяльності компаній з боку влади і зниження податкового навантаження, але знову попередив про покарання для тих, хто імпортує в США після виведення виробництва за межі країни.

На момент закриття Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Dow Jones опустився на 0,14 відсотка до 19.799,85 пункту, індекс S&P 500 впав на 0,27 відсотка до 2.265,2 пункту, індекс Nasdaq Composite втратив 0,04 відсотка і завершив сесію на позначці 5.552,94.

Долар досяг мінімуму семи тижнів до кошика основних світових валют - 100,18, тоді як вартість золота зросла до двомісячного максимуму.

Акції енергетичного сектора, знизилися на 1,1 відсотка через падіння цін на нафту, продемонстрували найгірший результат серед 11 основних галузевих секторів індексу S&P 500. Тиск на сектор надали також папери Halliburton, що втратили 2,9 відсотка після того, як друга за величиною в світі нафтосервісна компанія відзвітувала про збільшення квартальнго збитку.

Папери Qualcomm подешевшали на 12,7 відсотка до $54,88, оскільки Apple в п'ятницю подала $1-мільярдний позов проти постачальника чіпів.