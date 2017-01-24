S&P вдруге за місяць знизило рейтинги японської Toshiba

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги японської корпорації Toshiba. Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті знижений з «B-» до «CCC+», довгостроковий — з «B» до «С». Короткостроковий рейтинг в національній валюті знижений з «B» до «C», довгостроковий — з «B-» до «ССС+».

Раніше сьогодні Toshiba оголосила, що 14 лютого розкриє розмір збитків, які будуть списані корпорацією від її бізнесу з обслуговування атомних електростанцій в США. 14 лютого також буде опублікований фінансовий звіт корпорації за IV квартал і весь 2016 рік. За даними японських ЗМІ, обсяг списань може становити до 700 млрд ієн ($6,2 млрд), передає RNS.

У попередній раз S&P Global змінювало рейтинги компанії 28 грудня 2016 року. Тоді на один щабель були знижені довгостроковий корпоративний рейтинг (з «В» до «В–») і довгостроковий рейтинг старшого незабезпеченого боргу (з «ВВ–» до «В+»).

Разом з цим S&P попередило про можливе подальше зниження рейтингів, помістивши їх в список CreditWatch з негативним прогнозом. Ці рішення агентства стали відповіддю на заяву Toshiba про те, що компанія розглядає можливість списати збитки на кілька сотень мільярдів ієн, пов'язаних з її бізнесом з обслуговування атомних електростанцій у США.