Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже мільярд гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 24 січня, залучило до державного бюджету 949,712 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки з середньозваженою дохідністю 15,74% річних по шести заявками інвесторів.

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Також Мінфін планував розміщення гривневих облігацій з терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, однак не отримав жодної заявки на їх придбання.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у першому кварталі 2017 року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також термінами обігу 2-3 роки. Розміщення валютних облігацій не планується.

Станом на 23 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 668,237 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 383,346 мільярда гривень, або 57% від їх загального обсягу.