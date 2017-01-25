В Україні в черговий раз оголосили про приватизацію стратегічних держпідприємств

Фонд державного майна України (ФДМУ) в черговий раз оголосив приватизацію держпакетів акцій стратегічних для української економіки компаній в 2017 році, зокрема, 99,6% Одеського припортового заводу, 99,99% "Сумихімпрому", 78,3% "Центренерго", 75,22% "Турбоатома".

Про це йдеться в офіційному виданні фонду "Відомості приватизації".

Серед великих енергетичних компаній на приватизацію цього року фонд має намір виставити 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго", 60% "Запоріжжяобленерго", 46% "Черкасиобленерго", по 25% плюс однієї акції "Сумиобленерго", "Одесаобленерго", "ДТЕК Донецькобленерго", "Київенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "Донбасенерго".

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Крім того, ФДМУ має намір продати 99,5% акцій Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу, 68% Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, 96,1% Тернопільського радіозаводу "Оріон", 95% "Днепрометробуда", 100% Гайворонського тепловозоремонтного заводу, 25% Дніпровського машинобудівного заводу.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року склали 188,9 мільйона гривень, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. Разом з тим, сума надходжень становить трохи більше 1% від запланованих 17 мільярдів гривень у бюджеті країни на 2016 рік.

У 2017 році заплановано отримати від приватизації держпідприємств 17 мільярдів гривень.