Українська компанія вперше за три роки розмістила євробонди

Агрохолдинг Kernel Holdings S. A. 25 січня 2017 року випустив п'ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 8,875%, повідомляє РБК-Україна.

"Протягом останніх 3 років ані державі Україна, ані українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди", - йдеться в повідомленні.

Отмечаеться, що обсяг попиту в два з половиною рази перевищив суму емісії і ціна знижена з попереднього індикатива 9,25-9,50%. Облігації випущено з дуже малим спредом над суверенними облігаціями.

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"Це знакова угода для Кернел та України так як ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою, і завершили операцію до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Кернел і значного довіри міжнародного співтовариства інвесторів до компанії", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch і B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вище рейтингу державних облігацій України.

Відзначимо, "Кернел" - найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку "Кернел" припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 60 країн світу. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).