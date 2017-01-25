Українська компанія вперше за три роки розмістила євробонди
Протягом останніх 3 років ані державі Україна, ані українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди.
Агрохолдинг Kernel Holdings S. A. 25 січня 2017 року випустив п'ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 8,875%, повідомляє РБК-Україна.
"Протягом останніх 3 років ані державі Україна, ані українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди", - йдеться в повідомленні.
Отмечаеться, що обсяг попиту в два з половиною рази перевищив суму емісії і ціна знижена з попереднього індикатива 9,25-9,50%. Облігації випущено з дуже малим спредом над суверенними облігаціями.
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"Це знакова угода для Кернел та України так як ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою, і завершили операцію до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Кернел і значного довіри міжнародного співтовариства інвесторів до компанії", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch і B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вище рейтингу державних облігацій України.
Відзначимо, "Кернел" - найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку "Кернел" припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії.
Компанія постачає продукцію більш ніж у 60 країн світу. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).