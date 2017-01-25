Американський індекс Dow Jones вперше в історії піднявся вище 20 тисяч пунктів

Американський фондовий індекс Dow Jones на торгах вранці 25 січня вперше в історії подолав позначку в 20 тисяч пунктів, повідомляє The Guardian.

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З 8 листопада, коли відбулися президентські вибори, на яких переміг Дональд Трамп, індекс зріс майже на 10%.

За час, що минув з обрання Трампа, Dow Jones кілька разів наближався до позначки в 20 тисяч пунктів — наприклад, 6 січня йому не вистачило до цієї позначки 0,37 пункту. З часу фінансової кризи 2008 року Dow Jones зріс більш ніж у два рази.

Індекс Dow Jones розраховується на основі котирувань 30 найбільших американських компаній.