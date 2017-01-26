Японський індекс Nikkei 225 оновив 17-річний максимум

Ключовою фондовий індекс Японії Nikkei 225 в доларовому вираженні досяг максимуму за 17 років, повідомляє Bloomberg.

На торгах сьогодні, 26 січня, Nikkei 225 сягнув позначки 19 405,23 пункта. При цьому курс долара становив 113,41 ієни.

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Аналітики пояснюють зростання індексу позитивними очікуваннями інвесторів щодо економічної політики нового президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв УНІАН, американський фондовий індекс Dow Jones на торгах вранці 25 січня вперше в історії подолала позначку в 20 тисяч пунктів.