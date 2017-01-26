Угода на $30 мільярдів: Johnson&Johnson купить біотехнологічну компанію Actelion

Виробник косметичних і санітарно-гігієнічних товарів Johnson & Johnson купить швейцарську біотехнологічну компанію Actelion в рамках операції вартістю $30 мільярдів, яка включає виділення в окрему компанію підрозділу досліджень і розробок Actelion, повідомили компанії в четвер, передає Рейтер.

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В результаті придбання J&J отримає доступ до лінійки дорогих і високоприбуткових препаратів швейцарської компанії для лікування рідкісних захворювань, що допоможе їй диверсифікувати свій портфель ліків.

Пропозиція, в рамках якої J&J заплатить $280 за акцію Actelion - на 23 відсотка вище вартості її акцій на момент закриття ринку в середу, була одноголосно схвалена радами директорів обох компаній.

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Actelion протягом декількох тижнів була предметом чуток після того, як J&J почала, а потім припинила переговори зі швейцарською компанією. Інтерес також висловлював французький виробник ліків Sanofi, сказали джерела, проте в грудні J&J повернулася до переговорів.

J&J сподівається, що угода призведе до негайного збільшення її скоригованого прибутку на акцію і прискорить зростання прибутку і виручки.

"Ми вважаємо, що ця угода принесе значну вигоду як акціонерам Johnson & Johnson, так і акціонерам Actelion", - заявив голова ради директорів і голова J&J Алекс Горскі.

Actelion виділить свій підрозділ досліджень і розробок в окрему компанію, яка буде називатися R&D NewCo, базуватися в Швейцарії і торгуватися на біржі країни. Її очолить засновник і генеральний директор Actelion Жан-Поль Клозель.

Як очікується, операція буде закрита до кінця другого кварталу.