Європейські біржі сягнули річного піку на даних про операцію J&J і Actelion

Європейські фондові ринки відновили річний максимум в четвер після новин про те, що виробник косметичних і санітарно-гігієнічних товарів Johnson & Johnson купить швейцарську біотехнологічну компанію Actelion за 30 мільярдів доларів, повідомляє Reuters.

В результаті придбання J&J отримає доступ до лінійки дорогих і високоприбуткових препаратів швейцарської компанії для лікування рідкісних захворювань.

Акції Actelion підскочили на 20 відсотків.

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Підтримкою ринку також стали оптимістичні результати компаній. Акції виробника чіпів STMicroelectronics зросли на 6,7 відсотка, так як показники компанії в четвертому кварталі 2016 року виправдали прогнози.

До 11:00 загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,42 відсотка після зростання до максимуму з грудня 2015 року. Німецький DAX в певний момент торгів сягнув максимуму з травня 2015 року, а до цього часу підвищився на 0,46 відсотка.