Нацбанк не вважає реструктуризацію ОВДП у своєму портфелі прихованою емісією

Національний банк України не вважає плановану реструктуризацію ОВДП у своєму портфелі прихованою емісією.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Репрофайлинг (боргове операція по реструктуризації – УНІАН), ми не вважаємо, що це прихована емісія. Ми вважаємо, що це наші кроки до макроекономічної стабільності. Тому що, якщо в наступному році 80 мільярдів гривень потрібно Мінфіну виплатити Національному банку України, то це - не реалістично", - сказала голова НБУ.

За її словами, на поточний момент Мінфін не може взяти ці гроші на внутрішньому ринку в повному обсязі.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України обговорює з Міністерством фінансів питання перепрофілювання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що знаходяться в портфелі НБУ.

Цей процес стосується ОВДП, що знаходяться в портфелі регулятора, і їх сума становить близько 383 мільярдів гривень. Цей процес спрямований на зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок зміни строків погашення та обслуговування ОВДП у портфелі НБУ, а також сприятиме проведенню виваженої фіскальної політики і ефективного режиму інфляційного таргетування.