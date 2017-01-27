Брати участь у купівлі українських обленерго мають енергокомпанії зі світовим ім'ям - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що участь у купівлі акцій українських обленерго мають прийняти компанії зі світовим ім'ям.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв'ю хмельницькому телеканалу "Ексклюзив", яке транслювалося ввечері 26 січня.

"Процес приватизації має бути публічним. І я б хотів, щоб власниками обленерго стали ті, хто чесно підуть на приватизацію, мають величезний досвід роботи і є компаніями з світовими імена. Це дуже важливо", - заявив Гройсман.

На думку глави уряду, це дасть можливість отримувати якісні послуги і цивілізоване обслуговування.

Читайте такожУ Фонді держмайна повідомили умови приватизації обленерго

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Гройсман відвідав Хмельницьку область, де побував на атомній електростанції, ДП "Шепетівський ремонтний завод" і в пологовому відділенні Старокостянтинівської ЦРЛ.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна переніс приватизацію 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго" на початок 2017 року, тоді як раніше приватизація цих енергокомпаній планувалося на грудень 2016 року.

За даними ФДМУ, купівлею держпакетів обленерго зацікавилися понад 15 інвесторів, зокрема з Індії, Угорщини, Австрії, Польщі та США.