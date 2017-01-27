Частину непрофільних активів УЗ може "піти з молотка" - голова ФДМУ

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, який є членом наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця", пропонує продати частину непрофільних активів підприємства і використати отримані кошти на модернізацію рухомого складу.

Про це він повідомив в ефірі "Эспрессо.TV".

"В "Укрзалізниці" є багато сервісних компаній, багато ремонтних заводів, нерухомості, зрештою, вокзалів... Масу цих активів треба продати і використовувати гроші на модернізацію локомотивів, вагонів", - сказав Білоус.

Разом з тим він сказав, що приватизувати контрольний пакет акцій "Укрзалізниці" не можна, оскільки це стратегічне підприємство.

"Якщо продавати, то міноритарні частини, які мають коштувати мільярди доларів. Ці частини мають або розміщуватись на міжнародних біржах, або бути проданими якимось великим суверенних фондів", - зазначив Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" має намір до кінця березня поточного року завершити розробку стратегії розвитку компанії, в тому числі стратегії оновлення рухомого складу.

За словами голови правління компанії Войцеха Балчуна, стратегія оновлення рухомого складу передбачає протягом 2017-2021 років закупівлю і ремонт 96 тисяч одиниць рухомого складу за 108 мільярдів гривень.

Тільки в 2017 році інвестиції в рухомий склад та інфраструктуру заплановані на рівні 27,5 мільярда гривень, з яких більше 9 мільярдів гривень буде направлено на ремонт рухомого складу.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" склала 303 мільйони гривень.