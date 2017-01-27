Голова Фонду держмайна: приватизацією обленерго цікавляться інвестори з 6 країн

Інвестори з США, Канади, Туреччини, Японії, Кореї, Об'єднаних Арабських Еміратів цікавляться приватизацією "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго" та "Черкасиобленерго".

Про це повідомила прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ) з посиланням на голову відомства Ігоря Білоуса.

"Ці люди витрачають гроші останні півроку на юристів, економістів. Вони їздять по областях, по обленерго, станцій, задають тисячі питань", - наводить слова Білоуса прес-служба.

Також він підкреслив, що в приватизації не будуть приймати участь російські компанії.

"Я вам можу сказати, що 99% інвесторів на обленерго - це іноземці, і це не росіяни, навіть за бенефіціарам. Росіяни не беруть участь в нашій приватизації", - зазначив голова ФДМУ.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна з 2014 року безуспішно намагається продати держпакети акцій обленерго. У 2016 році відомство неодноразово переносило терміни їх виставлення на аукціони у зв'язку з відсутністю належної законодавчої бази у сфері енергетики.

Зокрема, голова фонду неодноразово підкреслював, що для початку приватизації обленерго потрібно прийняти законопроект про ринок електроенергії (схвалений Верховною Радою в першому читанні) та затвердити стимулююче тарифоутворення для підвищення інвестиційної привабливості енергооб'єктів.