Приватизацію "Центренерго" можуть перенести на 2018 рік

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус допустив перенесення термінів приватизації 78,3% акцій найбільшої енергогенеруючої компанії «Центренерго» на 2018 рік, тоді як раніше продаж компанії планувався на перший квартал цього року.

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Про це йдеться на сайті фонду.

«Ми почали відбирати радника. Коли підберемо - він ввімкнеться в підготовку «Центренерго» до приватизації. Це буде 2017 рік - добре, буде 2018 рік - теж добре», - цитує прес-служба ФДМУ Білоуса.

За його словами, приватизацією даної компанії цікавляться інвестори з Китаю, Кореї, Туреччини та Індії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2016 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передало 78,3% акцій «Центренерго» Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Фонд держмайна в травні минулого року висловив намір продати держпакет акцій «Центренерго» в 1-му кварталі 2017 року.

ПАТ «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.