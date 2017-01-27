Другий найбільший акціонер Ferrexpo повністю продав свою частку в компанії

Компанія Wigmore Street Investments No. 3 Limited, акціонер швейцарської компанії Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, повністю продала свою частку в компанії.

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Згідно з повідомленням емітента на сайті Лондонської фондової біржі (LSE), угода відбулася 26 січня 2017 року. До угоди Wigmore володіла 77,556 млн звичайних акцій (близько 13,2%) Ferrexpo.

Деталі угоди не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2016 року Wigmore Street Investments No. 3 Limited продала 63 млн звичайних акцій (10,7%) Ferrexpo за 83,9 млн дол., після чого у власності компанії залишилося близько 13,2% акцій Ferrexpo. При цьому Wigmore взяла на себе зобов'язання протягом 90 днів після завершення розміщення не продавати і не передавати цінні папери, які залишилися у неї.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2016 році компанія скоротила обсяг виробництва окатишів на 4% порівняно з 2015 роком - до 11,2 млн тонн.

Компанія Wigmore є дочірньою структурою CERCL Holdings Limited, спільного підприємства BXR Group і чеського підприємця Жданека Бакала.