Порошенко попросив німецькі компанії активніше інвестувати в Україну

Ключовим завданням української влади поряд з підтриманням макроекономічної стабільності є гарантування безпеки інвестицій в нашу країну.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, про це глава держави сказав у ході зустрічі з діловими колами Німеччини.

Зустріч пройшла в рамках візиту Порошенка до Берліна.

«Президент підкреслив, що разом з запуском поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом відкриті нові перспективні можливості для нарощування взаємодії між Києвом і Берліном», - повідомили в прес-службі деталі розмови з німецькими бізнесменами.

За інформацією прес-служби, Порошенко запевнив німецькі ділові кола у твердій політичній волі для зміцнення двостороннього торговельного та інвестиційного співробітництва між Україною і Німеччиною.

«Порошенко запросив німецькі компанії активніше інвестувати в Україну і відзначив потенціал розвитку і зміцнення ділового співробітництва», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина входить до десятки найбільших торговельних партнерів та інвесторів Україну. У квітні 2015 року Німеччина заявила про намір надати Україні нецільовий кредит у 500 млн євро на різні проекти, у тому числі на відбудову сходу країни.