Біржі США знижуються на фоні імміграційного указу Трампа

Промисловий індекс Dow Jones опускався на 0,80% - до 19932,19 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 1,30%, до 5587,56 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,92%, до 2273,38 пункту, повідомляє Прайм.

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Трамп у п'ятницю підписав указ "Про захист країни від в'їзду іноземних терористів", який забороняє в'їзд до США на 90 днів усім громадянам семи країн (Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану); припиняє прийом будь-яких біженців на 120 днів, а також забороняє на невизначений строк прийом біженців з Сирії.

За словами економіста Standard First Financial Пітера Кардильо, якого цитує агентство Рейтер, інвестори знаходяться в напрузі через імміграційну політики Трампа.

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Учасники ринку також звернули увагу на статистику Мінторгівлі США за доходами та видатками американців. За даними відомства, споживчі доходи в країні в грудні збільшилися на 50,2 мільярда доларів, або на 0,3% порівняно з листопадом, витрати зросли на 63,1 мільярда доларів, або на 0,5%. Аналітики очікували зростання доходів на 0,4% в місячному вираженні, а витрат - на 0,5%.

Наявні доходи населення в США в грудні зросли на 0,3%, або на 43,6 мільярда доларів. Реальні наявні доходи населення, виражені з урахуванням вартості долара в 2009 році, збільшилися на 0,1% в місячному вираженні.