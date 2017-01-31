Shell продає нафтогазові активи в Північному морі за $3,8 мільярда

Англо-голландська Royal Dutch Shell домовилася про продаж нафтогазових активів в Північному морі британської нафтокомпанії Chrysaor за 3,8 мільярда доларів, йдеться в прес-релізі Shell.

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Сума угоди включає початкову винагороду в розмірі трьох мільярдів доларів, виплати до 600 мільйонів доларів у період з 2018-2021 роки з урахуванням цін на нафту, а також потенційні доплати в розмірі 180 мільйонів доларів, що залежать від майбутніх відкриттів на цих родовищах, передає Прайм.

Активи включають частки участі Shell в родовищах і блоках Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond і Erskine, а також 10% в Schiehallion. Видобуток вуглеводнів на цих ділянках в 2016 році становив 115 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу. Загальний обсяг виробництва Shell в Північному морі за підсумками 2016 року становив 211 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу.

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Як очікується, операція з Chrysoar буде завершена в другій половині 2017 року, за умови її схвалення партнерами та регуляторами.

Крім того, Shell повідомляє, що досягла угоди з Кувейтською державною нафтогазовою компанією Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co (KUFPEC) про продаж частки у великому газовому родовищі Bongkot в Таїланді за 900 мільйонів доларів. Операція буде завершена в першому кварталі 2017 року. При цьому Shell відзначає, що дана угода ніяк не відіб'ється на інших проектах компанії в Таїланді.

У червні минулого року Shell повідомляла, що планує продати до 10% своїх нафтогазовидобувних активів, щоб скоротити витрати після придбання британської компанії BG Group за 54 мільярди доларів. Продаж активів може призвести до зростання прибутку на чисті активи на 10% до кінця десятиліття за ціни на нафту до 60 доларів за барель.