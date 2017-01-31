Біржі США максимально впали з початку року на новини про заборону на в'їзд мігрантів
Минулої п'ятниці Трамп підписав указ про призупинення на чотири місяці в'їзду біженців та тимчасову заборону на прийом громадян Сирії, Іраку, Ірану, Ємену, Сомалі, Лівії та Судану.
Фондові індекси США продемонстрували значне зниження з початку 2017 року в понеділок, оскільки інвестори визнали обмеження на в'їзд мігрантів у країну, які запровадив президент Дональд Трамп, нагадуванням, що політика американського лідера може становити загрозу ринкам, повідомляє Reuters.
"У минулу п'ятницю Трамп підписав указ з призупинення на чотири місяці в'їзду біженців та тимчасову заборону на прийом громадян Сирії, Іраку, Ірану, Ємену, Сомалі, Лівії та Судану. Зіткнувшись з масовими вуличними протестами, критикою по всьому світу і перспективами позовів, Білий дім пом'якшив ключовий елемент заборони", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що після перемоги Трампа на виборах у листопаді, фондовий ринок США продемонстрував істотне зростання, побив кілька рекордів на обіцянках обраного президента знизити податки та послабити держрегулювання.
"Інвестори зосередилися на тих пропозиціях (Трампа), що спрямовані на зростання, а не на тому, що може завдати шкоди економічної активності, як протекціонізм", - сказав Пітер Кардильо з Standard First Financial.
Технологічний сектор, відкрито виступив проти заборони на в'їзд мігрантів і перешкод для найму іноземних працівників, зробив найбільший тиск на індекс S&P 500.
Індекс Dow Jones закрив сесію зниженням на 0,61 відсотка до 19.971,13 пункту, індекс S&P 500 - на 0,60% до 2.280,9 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,83 відсотка до 5.613,71 пункту.
Dow продемонстрував максимальний внутрішньоденною спад з жовтня, а S&P й Nasdaq - з кінця грудня.
"Індекс страху" CBOE Volatility, що вимірює тривожність Уолл-стріт, зріс на 1,30 пункту, що стало максимальним за день показником з 3 листопада.