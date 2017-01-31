Біржі США максимально впали з початку року на новини про заборону на в'їзд мігрантів

Фондові індекси США продемонстрували значне зниження з початку 2017 року в понеділок, оскільки інвестори визнали обмеження на в'їзд мігрантів у країну, які запровадив президент Дональд Трамп, нагадуванням, що політика американського лідера може становити загрозу ринкам, повідомляє Reuters.

"У минулу п'ятницю Трамп підписав указ з призупинення на чотири місяці в'їзду біженців та тимчасову заборону на прийом громадян Сирії, Іраку, Ірану, Ємену, Сомалі, Лівії та Судану. Зіткнувшись з масовими вуличними протестами, критикою по всьому світу і перспективами позовів, Білий дім пом'якшив ключовий елемент заборони", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після перемоги Трампа на виборах у листопаді, фондовий ринок США продемонстрував істотне зростання, побив кілька рекордів на обіцянках обраного президента знизити податки та послабити держрегулювання.

"Інвестори зосередилися на тих пропозиціях (Трампа), що спрямовані на зростання, а не на тому, що може завдати шкоди економічної активності, як протекціонізм", - сказав Пітер Кардильо з Standard First Financial.

Технологічний сектор, відкрито виступив проти заборони на в'їзд мігрантів і перешкод для найму іноземних працівників, зробив найбільший тиск на індекс S&P 500.

Індекс Dow Jones закрив сесію зниженням на 0,61 відсотка до 19.971,13 пункту, індекс S&P 500 - на 0,60% до 2.280,9 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,83 відсотка до 5.613,71 пункту.

Dow продемонстрував максимальний внутрішньоденною спад з жовтня, а S&P й Nasdaq - з кінця грудня.

"Індекс страху" CBOE Volatility, що вимірює тривожність Уолл-стріт, зріс на 1,30 пункту, що стало максимальним за день показником з 3 листопада.