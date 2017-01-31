Microsoft випустила облігацій на $17 мільярдів

Американський IT-гігант MicrosoftMSFTCorp. випустив облігації на 17 мільярдів доларів, повідомляє Прайм.

"Компанія розмістила 7 випусків цінних паперів зі строком погашення від 2020 до 2057 років. Прибутковість облігацій варіюється від 1,85% до 4,5%. Компанія планує використовувати залучені кошти для фінансування оборотних коштів, інвестицій в основний капітал, викупу акцій, придбання та погашення існуючої заборгованості", - йдеться в повідомленні.

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Це розміщення облігацій стало найбільшим у світі з початку 2017 року. Компанія Microsoft в попередній раз розміщували облігації в серпні минулого року. Обсяг розміщення тоді склав 19,75 мільярда доларів.

"Американська компанія Microsoft Corp була заснована в 1975 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом. Штаб-квартира знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема, Microsoft є розробником операційних систем Windows і Windows Phone (або Windows Mobile)", - підкреслює видання.